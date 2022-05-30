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الإثنين، 30-05-2022 11:09 ص

الصحة: رصدنا حالات مشتبه إصابتها بجدري القرود وثبت عدم صحتها

الصحة


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة رائد الشبول إن الاردن لم يسجل أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن .

وأضاف الشبول خلال جلسة نيابية في مجلس النواب اليوم الإثنين أنه تم رصد حالات مشتبه بها بجدري القرود سرعان ما ثبت عدم صحتها .

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من جهتها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي ،  إن أعراض جدري القرود ليست مخيفة مشيرة أن الفيروس ينتقل من خلال الملامسة ولا ينتقل عبر الهواء.


وأشارت أن فترة العلاج تمتد من أسبوعين لـ 3 أسابيع.

 

ونوهت إلى وجود استراتيجية صحية معتمدة عالمياً يتم العمل بها في الأردن لحماية العاملين في القطاع الصحي وعدم نقل العدوى لهم .

 



 




 

 


 

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