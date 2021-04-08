الصحة و البيئة النيابية تثمن التوجيهات الملكية تجاه سيادة القانون

الوكيل الاخباري -

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أعرب رئيس وأعضاء لجنة الصحة و البيئة النيابية عن ايمانهم المطلق تجاه كافة التوجيهات الملكية المعززة لسيادة القانون.و أشادت بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تعاطيه مع عديد من العقبات و التحديات الداخلية منها والخارجية و على رأسها الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات في القدس .وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد السراحنة في البيان الصادر عنها اليوم الخميس ان كافة مكونات الشعب الاردني وأطيافه يقفون خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكيمة في تجاوز المحن والأزمات.وشددت على ان الاردن سيبقى بقيادة جلالته درعا متينا لينعم الاردن بالأمن والأستقرار، لافتة الى ان الشعب الاردني مؤمن ايمانا عميقا بحكمة قيادته الهاشمية حيال عديد من التحديات و الظروف التي تمر بها المملكة.واشادت بتأكيدات جلالته المعززة لسيادة القانون و دولة المؤسسات.