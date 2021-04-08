الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الحظر الشامل

مدير الامن العام يوعز بتكريم الملازم رولى ابو رمان

مصدر حكومي لـ الوكيل : قرارات جديدة مطلع الأسبوع القادم

الحكومة تدرس إعفاء مركبات لم ترتكب مخالفات من جزء من رسوم التراخيص

رئيس وأعضاء كتلة العزم النيابية يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية

خارجية النواب : الرسالة الملكية تظهر حنكة الملك في التعامل مع التحديات

الصحة و البيئة النيابية تثمن التوجيهات الملكية تجاه سيادة القانون

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

مستشفى المفرق ينفي نقل أو استقالة 85 من كادره الطبي

الخميس، 08-04-2021 08:20 م

الصحة و البيئة النيابية تثمن التوجيهات الملكية تجاه سيادة القانون

الملك


الوكيل الاخباري - أعرب رئيس وأعضاء لجنة الصحة و البيئة النيابية عن ايمانهم المطلق تجاه كافة التوجيهات الملكية المعززة لسيادة القانون. 
اضافة اعلان

و أشادت بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تعاطيه مع عديد من العقبات و التحديات الداخلية منها والخارجية و على رأسها الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات في القدس .

وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد السراحنة في البيان الصادر عنها اليوم الخميس ان  كافة مكونات الشعب الاردني وأطيافه يقفون خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكيمة في تجاوز المحن والأزمات. 

وشددت على ان الاردن سيبقى بقيادة جلالته درعا متينا لينعم الاردن بالأمن والأستقرار، لافتة الى ان الشعب الاردني مؤمن ايمانا عميقا بحكمة قيادته الهاشمية حيال عديد من التحديات و الظروف التي تمر بها المملكة.

واشادت بتأكيدات جلالته المعززة لسيادة القانون و دولة المؤسسات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مجلس النواب

رئيس وأعضاء كتلة العزم النيابية يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية

نواب

خارجية النواب : الرسالة الملكية تظهر حنكة الملك في التعامل مع التحديات

420214124022809751641

العودات: رسالة الملك تحمل دلالات الثقة والصمود في مواقفنا تجاه فلسطين

لجنة التربيبة

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

نواب

مذكرة نيابية تطالب بتقليص ساعات الحظر الليلي في رمضان

01c589fa-4a8c-476f-bdba-e6b1f29befed

جلسة تشريعية اليوم لمجلس النواب

أخبار متعلقة
3

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

420213205625653328192

مطالبة بفتح المساجد في رمضان