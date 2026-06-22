الصداقة الأردنية الأوكرانية في الأعيان تلتقي سفيرة أوكرانيا

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الصداقة الأردنية الأوكرانية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد الخضري، اليوم الاثنين، السفيرة الأوكرانية لدى المملكة ميروسلافا شيرباتيوك.

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وبحسب بيان للجنة، بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أكد الخضري، عمق ومتانة العلاقات الأردنية الأوكرانية.



وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.



وأكد حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تعزيز علاقاته مع مختلف دول العالم، وتشجيعه للحوار والحلول السلمية للنزاعات والأزمات في مختلف مناطق العالم، ودعمه للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبها، أعربت السفيرة الأوكرانية عن اعتزاز بلادها بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدة حرص أوكرانيا على تطوير التعاون مع الأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والسياحية.



وأشارت إلى حرص كييف على شجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.