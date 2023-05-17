الصداقة الأردنية الايرلندية في الأعيان تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية الايرلندية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الايرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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وقال العين الحمارنة إن العلاقة الأردنية الايرلندية قوية ومتينة ومتميزة في مختلف المجالات والمستويات، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك التي تجمع البلدين الصديقين، والبناء عليها خاصة في المجالات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والصحية والتعليمية.



وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين وتطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والسلام، مثمنا الموقف الرسمي لايرلندا تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وصلابة ومصداقية البرلمان الايرلندي في الدعم المتواصل والثابت للشعب الفلسطيني.



بدورها، أكدت السفيرة ماريان بولجر، اعتزازها بالعلاقات الوطيدة المتميزة التي وصل إليها البلدين، ولاسيما العلاقات السياسية، ومساهمة الأردن الرئيسة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الأردن يعد شريكا اقتصاديا لايرلندا من خلال التبادل التجاري المتزايد بين البلدين، والتعاون القائم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والأغذية، والتعليم.



ولفتت إلى أن بلادها ملتزمة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشارت إلى تشابه المجتمعين الأردني والايرلندي فيما يتعلق بالاعتماد على الموارد البشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي.



بدورهم أكد الأعيان الحضور متانة العلاقات الأردنية الايرلندية، وأهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التعليمية والتجارية والبرلمانية والسياحية لاحتواء المملكة على العديد من المواقع السياحية العالمية.