الصداقة الأردنية البلغارية في الأعيان تلتقي السفير البلغاري

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية البلغارية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس خالد رمضان اليوم الثلاثاء، خلال لقائها السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



وقال العين رمضان إن العلاقات الأردنية البلغارية متينة وتاريخية ومتميزة مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.



وأكد أن ما يجري من أحداث في المنطقة وعلى رأسها الحرب على غزة، والضفة الغربية، تستدعي بذل الجهود الدولية لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى تقارب المواقف بين الأردن وبلغاريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إيجاد الحلول السياسية تجاه النزاعات في المنطقة.



وبين رمضان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف أن الموقف الأردني تجاه ما يجري في غزة يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دور القوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.



بدوره، أكد السفير البلغاري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعلى رأسها البرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وثمن دور الأردن المحوري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، ومساعيه من خلال جولاته الأوروبية والعالمية لوقف الحرب على غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن بلاده تدعو إلى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وقال السفير البلغاري، إن بلغاريا والأردن تسعيان إلى توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والصعد، لافتًا إلى الزيارات الرسمية المتبادلة على جميع المستويات الهادفة إلى إدامة التواصل والتشاور فيما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة الأعيان: مفلح الرحيمي، احسان بركات، مصطفى الرواشدة، علي السنيد، الدكتورة عبلة عماوي، الدكتور إبراهيم الطراونة، الدكتورة ميسون العتوم، عمق العلاقات الأردنية البلغارية وتميزها، مثمنين الموقف البلغاري تجاه عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وطالبوا بلغاريا باتخاذ موقف مماثل تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واتخاذ مواقف دولية حاسمة تجاه القضية الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة.