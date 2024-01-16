الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

صدور إرادات ملكية سامية

شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

الملك يؤكد أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة

مصدر ملاحي يمني: قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر

الملك يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة

حماية البيئة تحول 285 قضية للنائب العام

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات منذ بدء طوفان الأقصى

دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

عاجل

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 03:25 م

الصداقة الأردنية البلغارية في الأعيان تلتقي السفير البلغاري

1705407151994


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية البلغارية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس خالد رمضان اليوم الثلاثاء، خلال لقائها السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

اضافة اعلان


وقال العين رمضان إن العلاقات الأردنية البلغارية متينة وتاريخية ومتميزة مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.


وأكد أن ما يجري من أحداث في المنطقة وعلى رأسها الحرب على غزة، والضفة الغربية، تستدعي بذل الجهود الدولية لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى تقارب المواقف بين الأردن وبلغاريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إيجاد الحلول السياسية تجاه النزاعات في المنطقة.


وبين رمضان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وأضاف أن الموقف الأردني تجاه ما يجري في غزة يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دور القوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.


بدوره، أكد السفير البلغاري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعلى رأسها البرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وثمن دور الأردن المحوري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، ومساعيه من خلال جولاته الأوروبية والعالمية لوقف الحرب على غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن بلاده تدعو إلى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


وقال السفير البلغاري، إن بلغاريا والأردن تسعيان إلى توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والصعد، لافتًا إلى الزيارات الرسمية المتبادلة على جميع المستويات الهادفة إلى إدامة التواصل والتشاور فيما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة الأعيان: مفلح الرحيمي، احسان بركات، مصطفى الرواشدة، علي السنيد، الدكتورة عبلة عماوي، الدكتور إبراهيم الطراونة، الدكتورة ميسون العتوم، عمق العلاقات الأردنية البلغارية وتميزها، مثمنين الموقف البلغاري تجاه عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.


وطالبوا بلغاريا باتخاذ موقف مماثل تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واتخاذ مواقف دولية حاسمة تجاه القضية الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (16)

الخلايلة يلتقي مجموعة من ذوي الإعاقة

unnamed

دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

البنك المركزي (3)

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

WhatsApp Image 2024-01-16 at 2.13.09 PM

الصفدي وسفيرة جنوب إفريقيا: فلسطين قضيتنا ومواقفنا متطابقة

M63A0260

"العمل النيابية" تؤكد أهمية تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص

0L5A0017

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-03 at 4.09.34 PM

الصفدي ومنسقة الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي دعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة

1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

WhatsApp Image 2023-12-26 at 10.43.37 AM

المعايعة: الأردن بقيادة الملك سيبقى في خندق أمته العربية مدافعا عن قضاياها العادلة

1697898704301

الفايز: نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي الأردني

FhciNeWXEAQ5y9B

الصفدي يدعو البرلمان الأوروبي لدعم جهود الملك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة

1702993064159

الفايز يدعو البرلمان الأوروبي إلى دعم جهود الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة