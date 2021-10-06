الأربعاء 06-10-2021
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الأربعاء، 06-10-2021 06:31 م

الصداقة الأردنية الصينية في الأعيان تبحث تعزيز التعاون مع الصين

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية- الصينية في مجلس الأعيان خلال لقائها، اليوم الأربعاء، السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقال رئيس اللجنة العين عيسى مراد إن لجلالة الملك عبدالله الثاني دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الأردنية - الصينية في المجالات كافة، من خلال الزيارات المتبادلة التي أسهمت في تحفيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

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