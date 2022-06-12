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الأحد، 12-06-2022 04:29 م

الصداقة الأردنية الكندية في الأعيان تلتقي السفيرة الكندية

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة الصداقة الأردنية الكندية في مجلس الأعيان برئاسة العين جورج حزبون، اليوم الأحد، السفيرة الكندية في عمّان دونيكا بوتي.

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وثمن العين حزبون العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والصداقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة اليزابيث الثانية، والقيادة الكندية، الأمر الذي يسهم في تطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.


وأشار إلى أبرز المواقف السياسية المشتركة بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها قضايا الأمن والسلام في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل.


من جهتها، أشارت السفيرة بوتي إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدةً ضرورة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.


وأشادت بقدرة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهه، إضافة إلى استضافة اللاجئين، وجهوده الرامية للوصول إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم كافة.


وتحدثت بوتي عن عدة مشاريع يجري العمل بها من أهمها المساهمة في تمكين المرأة ودمجها في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية منها، ودعم التعليم للاجئين السوريين، إلى جانب المساهمة في تطوير التعليم التقني.

 




 

 


 

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