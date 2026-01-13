"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الصداقة الأردنية الكورية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد الخضري، اليوم الثلاثاء، وفدا من الجمعية الوطنية الكورية، برئاسة رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الكورية-الأردنية تشو أون.

وبحث اللقاء، الذي حضره السفير الكوري لدى المملكة بيل كيم، آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والبناء عليها في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية.