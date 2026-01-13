"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

وبحث اللقاء، الذي حضره السفير الكوري لدى المملكة بيل كيم، آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والبناء عليها في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية.
وأكد العين الخضري، عمق ومتانة العلاقات الأردنية الكورية، وامتدادها التاريخي القائم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات الاستثمارية والسياحية والبرلمانية والثقافية والصحية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
