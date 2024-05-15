الصداقة الأردنية اليونانية في "الأعيان" تبحث والسفيرة ريغا تعزيز العلاقات

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية اليونانية في مجلس الأعيان برئاسة العين محمد خير العبابنة، مع السفيرة اليونانية لدى المملكة ايريني ريغا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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وقال العين العبابنة إن العلاقات الأردنية اليونانية تاريخية ومتميزة ومبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، وتشهد تطورًا مستمرًا في شتى المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.



ودعا إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي من خلال زيادة الأفواج السياحية، لافتًا إلى المقومات السياحية التي تتميز بها المملكة والمواقع السياحية خاصة السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.



وأكد العين العبابنة أن ما يجري من أحداث في المنطقة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، تستدعي بذل الجهود الدولية لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



بدورها، أكدت السفيرة ريغا حرص بلادها على تعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدًة بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعلى رأسها البرلمانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.



وثمنت دور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، ومساعيه من خلال جولاته الأوروبية والعالمية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزه وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكدت السفيرة ريغا أن الأردن دولة محورية في المنطقة، وأن كلا الدولتين تسعيان لإيجاد حل لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة الأعيان: أحمد طبيشات، الدكتور جورج حزبون، احسان بركات، عبدالله المطر، الدكتور إبراهيم الطراونة، الدكتورة ميسون العتوم، عمق العلاقات الأردنية اليونانية وتميزها وضرورة ادامة التواصل والتشاور وعقد اللقاءات وتبادل الزيارات بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.