الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو.

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وقال القطامين إن الأردن يعتبر شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي على المستويات العالمية والإقليمية والثنائية، وأن الأردن أول دولة متوسطية شريكة تحتل وضعا متقدما مع الاتحاد الأوروبي نظرا لدوره المهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاستقرار والاعتدال والتسامح بين الأديان في الشرق الأوسط.



وأكد ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية بما في ذلك مشروعات وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027.



من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للدور الفاعل والكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الأردن تحمل أعباء اللاجئين على أراضيه.



وقالت "إن شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن استراتيجية وبرامج التعاون في الاتحاد الأوروبي منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة ونتطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة والحرص على تنفيذ المزيد من البرامج والتعاون في مختلف القطاعات".



وحضر الاجتماع الأعيان: الدكتورة علياء بوران، والدكتور محمد المومني، والدكتور مصطفى البراري، وعيسى مراد، وإحسان بركات، والمهندس عبد الرحيم البقاعي، والدكتورة محاسن الجاغوب، والدكتور جورج حزبون، وماجد المقابلة.