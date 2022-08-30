الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 03:33 م

الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

Flags


الوكيل الإخباري - التقت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو.

اضافة اعلان


وقال القطامين إن الأردن يعتبر شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي على المستويات العالمية والإقليمية والثنائية، وأن الأردن أول دولة متوسطية شريكة تحتل وضعا متقدما مع الاتحاد الأوروبي نظرا لدوره المهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاستقرار والاعتدال والتسامح بين الأديان في الشرق الأوسط.


وأكد ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية بما في ذلك مشروعات وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027.


من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للدور الفاعل والكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الأردن تحمل أعباء اللاجئين على أراضيه.


وقالت "إن شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن استراتيجية وبرامج التعاون في الاتحاد الأوروبي منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة ونتطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة والحرص على تنفيذ المزيد من البرامج والتعاون في مختلف القطاعات".


وحضر الاجتماع الأعيان: الدكتورة علياء بوران، والدكتور محمد المومني، والدكتور مصطفى البراري، وعيسى مراد، وإحسان بركات، والمهندس عبد الرحيم البقاعي، والدكتورة محاسن الجاغوب، والدكتور جورج حزبون، وماجد المقابلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه ودعمه للعراق الشقيق

1661863603744

خدمات الأعيان تبحث تعزيز دور البحث العلمي في الاقتصاد والإنتاج

0L5A6467

النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

7202220164314537046056

النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

6167e9da90d61

"البرلمانية مع دول آسيا" تهنئ بالعيد الوطني لماليزيا

أخبار متعلقة
b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

1661082347054

الفايز: الأردن يطمح إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات

1660729891451

الأردنية اللبنانية في الأعيان تلتقي السفير اللبناني

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يؤكد دعم الأردن للجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية

820224133624713936402

فلسطين في الأعيان تبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

1659878530252

عمل الأعيان تناقش محور خارطة تحديث القطاع العام بشأن وزارة العمل