الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية: العلاقات بين البلدين متميزة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية، النائب عبد الهادي البريزات، عمق العلاقات التي تجمع الأردن وروسيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها تقوم على أسس راسخة من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، وقد تعززت بشكل ملحوظ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال لقاء عقد مع السفير الروسي لدى المملكة، غليب ديسياتنيكوف، والمستشار في السفارة، ميخائيل بويوف، حيث أشار البريزات إلى أن روسيا الاتحادية تتبنى مواقف متزنة تجاه القضايا العربية، لا سيما دعمها لحل الدولتين وحق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.



وأوضح أن العلاقات "الأردنية - الروسية" تتميز بدبلوماسية فاعلة، مؤكدا أهمية توسيع التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، وتعزيز الشراكات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.



من جهتهم، شدد النواب جمال قموة، وحسين كريشان، وجهاد مدانات، ومحمد كتاو، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياحية والدينية والثقافية، مشيرين إلى ما يتمتع به الأردن من مقومات سياحية متميزة، لا سيما المواقع الدينية ذات الجذب العالمي.



بدوره، أشار السفير الروسي إلى وجود حوارات مستمرة مع الأردن حول مختلف القضايا الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان، لافتا إلى مساعي بلاده لتحقيق الاستقرار في العراق.