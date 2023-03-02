الصداقة البرلمانية مع آسيا تلتقي السفير الكازاخي

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا الدكتور عبدالرحيم المعايعة اننا نسعى لتعزيز التعاون بين الأردن وكازاخستان في مجالات السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية بشكل خاص، والنقل والزراعة، تتويجا لجهود قيادتا البلدين الصديقين.وأضاف، خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة حيدر بك توماتوف، أن هناك مساعي لإيجاد وسائل نقل بين البلدين لتعزيز النقل التجاري، فضلا عن زيادة التبادل التعليمي، داعيا لتعزيز تبادل بين الخبرات بين برلمان الدولتين.من جهتهم، أكد النواب: فراس القضاة، مجدي يعقوب، اسماعيل المشاقبة، أهمية دعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف واحلال السلام الشامل والعادل.ولفتوا الى تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بين البرلمانين وتبادل الخبرات فيما بينهم.كما أكدوا ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، قائلين بوجوب تعزيز العمل الثقافي بين البلدين.من جانبه، قال توماتوف إن العلاقات بين الأردن وكازاخستان قائمة منذ 30 عاما، مؤكدا أنها شهدت تطورا في مختلف المجالات.