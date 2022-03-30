الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تلتقي السفير الكزخي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وكازاخستان والشعبين الصديقين.

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وأشار المعايعة خلال لقائه السفير الكازاخستاني لدى المملكة ايداربيك توماتوف، اليوم الأربعاء، إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، وكذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



ولفت الى تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية والتعليمية، داعيا الى تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين لتبادل الخبرات.

وقال المعايعة إن الجمعية تسعى الى تذليل الصعوبات والمعيقات امام المستثمرين الكزخيين، مستعرضا أبرز مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب أخيرا، كقانوني الانتخاب والأحزاب والتي تعتبر نقلة نوعية في الاصلاح الذي دعا اليه جلالة الملك.



من جهتهم، أكد النواب: غازي الذنبيات وهايل عياش وعودة النوايشة وإسماعيل المشاقبة، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وزيادة أعداد الطلبة الدارسين في كلا البلدين.



من جهته، أكد السفير توماتوف عمق العلاقات بين البلدين الصديقين التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشيرا الى انجازات الرئيس الكزخي في الحياة السياسية والاقتصادية.

كما عرض توماتوف آلية تشريع القوانين في كازاخستان وإقرارها من قبل مجلس النواب.