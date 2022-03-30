الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 01:52 م

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تلتقي السفير الكزخي

0L5A6467


الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وكازاخستان والشعبين الصديقين.

اضافة اعلان


وأشار المعايعة خلال لقائه السفير الكازاخستاني لدى المملكة ايداربيك توماتوف، اليوم الأربعاء، إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، وكذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


ولفت الى تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية والتعليمية، داعيا الى تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين لتبادل الخبرات.

 

وقال المعايعة إن الجمعية تسعى الى تذليل الصعوبات والمعيقات امام المستثمرين الكزخيين، مستعرضا أبرز مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب أخيرا، كقانوني الانتخاب والأحزاب والتي تعتبر نقلة نوعية في الاصلاح الذي دعا اليه جلالة الملك.


من جهتهم، أكد النواب: غازي الذنبيات وهايل عياش وعودة النوايشة وإسماعيل المشاقبة، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وزيادة أعداد الطلبة الدارسين في كلا البلدين.


من جهته، أكد السفير توماتوف عمق العلاقات بين البلدين الصديقين التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشيرا الى انجازات الرئيس الكزخي في الحياة السياسية والاقتصادية.

 

كما عرض توماتوف آلية تشريع القوانين في كازاخستان وإقرارها من قبل مجلس النواب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0436

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب

27-4

فلسطين النيابية: زيارة الملك لرام الله تحمل دلالات راسخة

0L5A6224

النواب يقر مشروع قانون الانتخاب

1648559243113

مالية الأعيان: الأزمة الأوكرانية ستنعكس على معدلات التضخم

M63A9728 - Copy

إجازة بدون راتب للموظف العام المترشح للانتخابات

1648555477819

الفايز يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي

أخبار متعلقة
27-4

فلسطين النيابية: زيارة الملك لرام الله تحمل دلالات راسخة

1648559243113

مالية الأعيان: الأزمة الأوكرانية ستنعكس على معدلات التضخم

WhatsApp Image 2022-03-27 at 4.25.31 PM

خارجية النواب تدعو قطر للاستفادة من البيئة الاستثمارية في الأردن

0L5A0436

حريات الأعيان تبحث مساهمة مخرجات اللجنة الملكية بتعزيز الحريات

1647253199963

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

0L5A0245

الدغمي يلتقي سفراء اليابان واليونان وإيران