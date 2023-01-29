الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 01:58 م

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا وأوقيانوسيا تلتقي سفيرة بنغلادش

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وبنغلادش والشعبين الصديقين.

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ودعا خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، سفيرة بنغلادش لدى عمان ناهدة سبحان، إلى دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


واستنكر المعايعة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأيام العصيبة من قتل للأطفال والنساء والمدنيين، مشيرا إلى وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك والشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه وتحقيق السلام العادل والشامل.


ولفت إلى تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية والتعليمية، مبينا أن العلاقة المتينة بين البلدين الصديقين تعود إلى ستينيات القرن الماضي.


من جهتهم، أكد النواب محمد الشطناوي، وعودة النوايشة، وتمام الرياطي، ورمزي العجارمة، أهمية دعم مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

 




 

 


 

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