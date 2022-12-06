الصرايرة رئيسا للتعليم والشباب النيابية والمحارمة مقررا

الوكيل الإخباري - فاز النائب الدكتور طالب الصرايرة برئاسة لجنة التعليم والشباب النيابية فيما تم التوافق على اختيار النائب محمد المحارمة مقرراً.

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جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور أحمد الخلايلة وبحضور النائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة ومساعد الرئيس النائب ذياب المساعيد.



وتضم اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى الصرايرة والمحارمة كلا من النواب: أسامة القوابعة، صفاء المومني، خالد الشلول، فايزة عضيبات، اسلام الطباشات، فراس القضاة، زهير السعيدين، فريد حداد، عبد الرحيم المعايعة.