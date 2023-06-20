الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة أن العمل جارٍ من أجل تحضير زيارة وفد نيابي إلى الكويت لبحث قرار وزارة التعليم العالي الكويتية بشأن وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن.وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة تدرك أهمية حل الإشكاليات المتعلقة بقرار الكويت، لافتا إلى أن القرار لم يتضمن إلغاء الاعتماد وإنما وقف الابتعاث فقط.وأضاف أن الزيارة المرتقبة من المتوقع أن تكون بعد عيد الأضحى المبارك والعمل جارٍ للتنسيق مع لجنة التعليم في البرلمان الكويتي وممثلي وزارة التعليم هناك.وأشار الصرايرة إلى أن اللجنة لمست دعما من قبل البرلمانيين الكويتيين من أجل إعادة الابتعاث مجددا، واصفا القرار بأنه سحابة صيف وسيمر بعد التوصل إلى تفاهمات بشأنه.وبيّن أن اللجنة قامت مؤخرا بزيارات إلى الجامعات الطبية في الأردن واطلعت على التجهيزات والتقنيات العالية المتوفرة فيها والتي تضاهي أعرق الجامعات العالمية، مشددا على أن سمعة التخصصات الطبية في المملكة متميزة على مستوى المنطقة والعالم.وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قررت مؤخرا وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، وذلك بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين، علما بأن هذا القرار لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.