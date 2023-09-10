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الأحد، 10-09-2023 12:57 م

الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة أن مجلس التعليم العالي سيتخذ خلال جلسته غدا الاثنين قرارا بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات.اضافة اعلان


وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة طالبت في اجتماعها الأخير مع وزير التعليم العالي بزيادة عدد المقاعد بنحو ضعفي العدد الذي حُدد عند 640 مقعدا للعام الحالي، لافتا إلى أن الوزير وعد بنقل توصية اللجنة بزيادة عدد مقاعد الطب إلى مجلس التعليم العالي.

وأضاف أن القرار الأقرب هو زيادة عدد المقاعد للعام الحالي، مرجحا صدور القرار بعد عقد الاجتماع فورا.

وكان قرر مجلس التعليم العالي مؤخرا تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات لسنة 2023-2024.

 




 

 


 

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