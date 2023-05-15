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الإثنين، 15-05-2023 01:41 م

الصغيّر يدعو لتعريف قانوني جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة

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الوكيل الإخباري - دعا عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان فلاح الصغيٌر، إلى توحيد تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتطوير قوانين تتماشى مع التحول العالمي في الأعمال.اضافة اعلان


وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.

وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.

وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.

 




 

 


 

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