الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردنيين يصطفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجلية الحقائق أمام المجتمع الدولي حيال ما يجري من جرائم حرب بحق أهلنا العزل في قطاع غزة.

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حديث الصفدي جاء خلال لقاء للمكتب الدائم في المجلس مع رؤساء اللجان النيابية، حيث أكد أن توجيهات جلالته في خطاب العرش تحفز المجلس لمواصلة دوره الدستوري وأن يكون بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في المرحلة الراهنة، مبينا الدور الهام الذي تضطلع به اللجان النيابية الدائمة باعتبارها المطبخ الرئيسي في العمل التشريعي.



وأشار إلى أن المكتب الدائم مستعد لتسخير كل الجهود لتسهيل عمل اللجان ورفدها بكل ما يلزم للقيام بمهامها الرقابية والتشريعية، مؤكداً أن رؤساء اللجان وأعضاءها لديهم خبرات وكفاءات تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه لخدمة مسيرة البناء الوطني.



من جهته، أكد أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى العون والسند والظهير لأهلنا في فلسطين المحتلة، وأن المجلس لن يدخر جهداً في تعرية المحتل وذلك عبر رسائل يبرقها للبرلمانات الدولية تكشف زيف المحتل وتطالب بمحاكمة قادته أمام العدالة الدولية على ما ارتكبه من جرائم ومجازر بحق الأشقاء في قطاع غزة.