الصفدي: الأردن يدعم الجهود التي تهدف للتوصل لحل سياسي في ليبيا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه نظيره الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.

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وأكد الصفدي خلال اللقاء دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويسهم في بناء المؤسسات فيها، ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره.



من جهته، أعرب صالح عن تقديره للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعمه ومساندته لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.



وحضر اللقاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة، ومساعدا رئيس المجلس ذياب المساعيد، والدكتور وائل رزوق، والنائبان اندريه حواري وأسماء الرواحنة، والوفد الليبي المرافق.