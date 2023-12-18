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الإثنين، 18-12-2023 12:00 م

الصفدي الغاضب يرفع جلسة النواب احتجاجا على غياب وزراء ومسؤولين - فيديو

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الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة النواب الرقابية اليوم الاثنين بسبب غياب عدد من الوزراء والمسؤولين عن الحضور للإجابة على 11 سؤالا نيابيا.

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وقال الصفدي خلال الجلسة موجها حديثه لنائب رئيس الوزراء إن وزير الأشغال له سؤال نيابي بالإضافة لوزيرة النقل ورئيس ديوان الخدمة المدنية وهم جميعا غير موجودين تحت القبة للإجابة على الأسئلة الرقابية.

 

بدوره رد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة بأنه تم إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب بتعذر حضور رئيس ديوان الخدمة المدنية قبل أن يقاطعه الصفدي وينفي إبلاغ المجلس بذلك.

 

وتساءل الصفدي خلال رده على الخريشة بقوله "هل يوجد شيء ضروري أكثر من مجلس النواب؟"، قبل أن يرد الأخير بقوله كل أمر عام "مهم"، ليقاطعه الصفدي ويعلن رفع الجلسة.

 

 




 

 


 

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