الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، إن قواتنا المسلحة - الجيش العربي تستكمل واجب الضمير تجاه اخوتنا في قطاع غزة على طريق الحق الذي يسير عليه جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين. اضافة اعلان





وأضاف الصفدي في كلمته بداية جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع معبراً عن فخر واعتزاز الشعب الأردني بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه الجهود العظيمة.

