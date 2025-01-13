الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

وأضاف الصفدي في كلمته بداية جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع معبراً عن فخر واعتزاز الشعب الأردني بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه الجهود العظيمة.
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