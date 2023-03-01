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الأربعاء، 01-03-2023 07:30 م

الصفدي: تقديم إعفاءات مرضى السرطان لمجلس النواب مفتوحة بكل وقت

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس سيزود الحكومة بالإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان الواردة إليه في حينه، ولن يقبل بتأخير الموافقة عليها، وهي مفتوحة للمواطنين بكل وقت.

وأكد خلال اجتماع عقده المكتب الدائم لمجلس النواب اليوم الأربعاء، مع وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والصحة الدكتور فراس الهواري، أن توفير الرعاية الصحية والاهتمام بها طالما كان محل توجيه واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشاد الصفدي، بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان، وجميع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في هذا الصرح الوطني الطبي المتميز.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم عملية إصدار الإعفاءات الطبية وتطبيقها اعتباراً اليوم، بحيث يجري تقسيم الإعفاءات الطبية من خلال المديرية المعنية بهذا الشأن في مجلس النواب، وترفق معها كتب تغطية موقعة من النائب، وصور عن التقرير الطبي بحالة المريض وعن هويته الشخصية، ودفتر العائلة للمرضى الأطفال، على أن يكون لكل نائب 10 إعفاءات طبية في الشهر، باستثناء الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان، وإصدار الإعفاءات الطبية بمدة أقصاها 48 ساعة من تقديم المعاملة.

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