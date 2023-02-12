الأحد 12-02-2023
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الأحد، 12-02-2023 04:40 م

الصفدي: تمكين المرأة والشباب في الأردن أولوية ملكية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي بثبات نحو تعزيز مسيرته الديمقراطية والنهوض بمشروعه الوطني لبناء المستقبل الذي تستحقه الأجيال، وذلك عبر ما تشهده المملكة من مشاريع تحديث سياسي واقتصادي وإداري.

واستعرض الصفدي لدى لقائه في مكتبه اليوم الأحد، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات بحضور النائبين عمر العياصرة وأندريه حواري حزمة الإصلاحات والتشريعات التي أقرها مجلس النواب والخطوات البرلمانية الداعمة لحقوق المرأة والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكداً أن تمكين المرأة ودعمها يشكل أولوية لدى مجلس النواب وقد مهد المجلس الطريق من أجل ضمان مشاركة وتمثيل أوسع لها في البرلمان عبر ما تم إقراره من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب.

وحول دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، أكد الصفدي أن هناك إرادة سياسة حقيقية يعبر عنها دوماً جلالة الملك لدعم تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب.

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كما أكد أن المجلس ينظر باهتمام وتقدير كبيرين لدور هيئات الأمم المتحدة ودعمها المستمر للمملكة، مثلما أكد حرص المجلس على مأسسة التعاون مع المنظمات الدولية والترحيب بأي مقترحات هدفها الأساس المصلحة الوطنية العليا.

بدوره أشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات بالتعديلات الأخيرة الشاملة في المملكة فسواء السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، مقدماً إيجازاً حول عمل الهيئة وأهدافها.

وقال إن هيئة الأمم تعمل في الأردن بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالشراكة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

 




 

 


 

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