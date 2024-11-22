 
الجمعة 2024-11-22 09:11 م
 

الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
الجمعة، 22-11-2024 09:05 م
الوكيل الإخباري-   أكدّ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الجمعة، انّ لجنة التحديث السياسي التي سمّاها جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2021، كانت حجر الأساس للانتخابات الأخيرة التي اعتمدت على التمثيل الحزبي بشكل كبير.اضافة اعلان


وقال الصفدي خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إنّ خطبة العرش التي ألقاها جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية، وضعت نقاط عمل رئيسة.

وبين أنّ الكتل النيابية، التي تشكلت في المجالس السابقة، اعتمدت على العلاقات الشخصية والصداقات بدون تمثيل حزبي أو توافق فكري، على عكس ما حدث في هذا البرلمان فالكتل تشكلت بناءً على انتماءات حزبية سبقت الدورة العادية الأولى وتأدية النواب اليمين الدستوري.
ويرى أنّ الكتلة النيابية لحزب الميثاق التي ينتمي إليها، التزمت بالتصويت له بنسبة 100% على الرغم من أنه بعض النواب من الحزب كانوا يرغبون بالترشح لموقع رئيس المجلس، الّا أنّ التوافق أجري قبل بدء الدورة العادية.
وأشار الصفدي إلى أنّ البرلمان الحالي سيشهد برنامج سياسيًا واضحًا، بأنّ أعضاء الكتل سيلتزمون بقرارتها بما يخص منح الثقة للحكومة أو حجبه ليس كما سبق.
ووعد وسائل الإعلام بإعطاء مساحة للصحفيين للتغطية البرلمانية.
 
gnews

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