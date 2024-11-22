الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

وقال الصفدي خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إنّ خطبة العرش التي ألقاها جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية، وضعت نقاط عمل رئيسة.
وبين أنّ الكتل النيابية، التي تشكلت في المجالس السابقة، اعتمدت على العلاقات الشخصية والصداقات بدون تمثيل حزبي أو توافق فكري، على عكس ما حدث في هذا البرلمان فالكتل تشكلت بناءً على انتماءات حزبية سبقت الدورة العادية الأولى وتأدية النواب اليمين الدستوري.
ويرى أنّ الكتلة النيابية لحزب الميثاق التي ينتمي إليها، التزمت بالتصويت له بنسبة 100% على الرغم من أنه بعض النواب من الحزب كانوا يرغبون بالترشح لموقع رئيس المجلس، الّا أنّ التوافق أجري قبل بدء الدورة العادية.
وأشار الصفدي إلى أنّ البرلمان الحالي سيشهد برنامج سياسيًا واضحًا، بأنّ أعضاء الكتل سيلتزمون بقرارتها بما يخص منح الثقة للحكومة أو حجبه ليس كما سبق.
ووعد وسائل الإعلام بإعطاء مساحة للصحفيين للتغطية البرلمانية.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان