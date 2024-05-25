الصفدي: ربع قرن من العطاء والإنجاز بقيادة الملك

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الدولة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تسير بقوة وثبات في مسار التحديث الشامل، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب.

اضافة اعلان



وأشار الصفدي في تصريحات تلفزيونية، إلى وعي الأردنيين وتماسكهم في جبهة موحدة.



وأضاف: يحتفل أبناء شعبنا بمناسبات عزيزة على القلوب، وتوجت الاحتفالات بعيد الاستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، حيث شهدنا ربع قرن من العطاء والإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث والبناء.



وتطرق الصفدي في حديثه إلى جملة التحديات التي تواجه الأردن على جبهته الشمالية والشرقية من محاولات لتهريب السلاح والمخدرات، مؤكدا أن بواسل جيشنا وأجهزتنا الأمنية يتعاملون بحرفية واقتدار مع تلك التحديات.



وحول الأوضاع في غزة، قال الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك قدم الواجب تجاه الأشقاء، وسعى لوقف الحرب الغاشمة عليهم، وقد قام جلالته بكسر الحصار على القطاع وكذلك قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى، وكافة مؤسسات وأبناء شعبنا الأردني بما يميله واجب الضمير تجاه الأشقاء.



وأضاف أن الأردن بحكمة جلالة الملك يحظى على الدوام بتقدير واحترام وثقة الأسرة الدولية، وقد تمكنا من تجاوز عديد التحديات والضغوط واقتصادنا الوطني مستقر وآمن.



وقال الصفدي إن مجلس الأمة أقر سلسلة قوانين تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح.



وختم الصفدي بالقول: هويتنا واضحة، ولاء لجلالة الملك، وانتماء لثرى الأردن الطاهر، لافتا إلى أننا نسير بالاتجاه الصحيح نحو حكومات برلمانية حزبية برامجية.