الصفدي: زيارات نيابية إلى المحافظات قريبا

الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أنه سيكون هناك زيارات نيابية إلى المحافظات قريبا بالتعاون مع مجالس المحافظات فيها.

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وقال الصفدي، اليوم الأحد، خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات بحضور المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية، إنه سيتم التشاور مع مجالس المحافظات حيال القوانين المرتبطة بهم.

وأضاف أن التنسيق من شأنه الوصول إلى أفضل التشريعات، لافتا إلى أن مجالس المحافظات من أفضل الإصلاحات التي أجريت خلال 10 سنوات.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة عمل مشاريع استثمارية في المحافظات للتخفيف من نسب البطالة.