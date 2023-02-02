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الخميس، 02-02-2023 04:33 م

الصفدي: سنكون على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب ومجالس المحافظات يشكلون مرآة التمثيل الشعبي وعلى اختلاف الأدوار والمهام، إلا أنهم يلتقون في السعي نحو تحقيق الأهداف والمشاريع الوطنية التي أرادها جلالة الملك عبدالله مع فاتحة المئوية الثانية للدولة.

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حديث الصفدي جاء لدى حضوره اجتماعاً لمجلس محافظة العاصمة بدعوة من رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبداللات بحضور رؤساء وممثلي مجالس المحافظات في المملكة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات.


وفي كلمته أكد الصفدي حرص مجلس النواب على التشارك مع مجالس المحافظات كونها بيوت خبرة تؤدي دوراً ميدانياً لخدمة أبناء شعبنا وهو ما يوجه اليه دوماً جلالة الملك عبد الله الثاني.


كما الصفدي أن مجلس النواب ومجالس المحافظات جزء أصيل وفاعل ومؤثر في مسيرة التحديث الشامل، لافتا إلى أن مجالس المحافظات تمتلك الكفاءات والطاقات التي تدعو إلى التفاؤل بنجاح التجربة وتعزيزها.


وشدد الصفدي على أن مجلس النواب سيكون على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات للوقوف على حالة التنمية المحلية في الأردن والعقبات التي تواجهها لتقديم أي مساهمات فعالة، مؤكداً حرصه على إدامة التنسيق عبر اجتماعات دورية بين النواب ومجالس المحافظات.


وقال إن مجلس النواب وبصفته الدستورية صاحب الدور الرقابي سيكون شريكاً في الرقابة والمتابعة على التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع الخاصة بمجالس المحافظات.

 




 

 


 

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