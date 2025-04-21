الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن

وطالب الصفدي خلال جلسة ساخنة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالوقوف للتعبير عن الالتفاف حول الوطن والثقة بالأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية.
وكان أوضح في كلمته بافتتاح الجلسة أن الوحدة الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وهي خط أحمر.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
-
جلسة ساخنة لمجلس النواب قبل أن تبدأ.. ليست مثل سابقاتها