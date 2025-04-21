الإثنين 2025-04-21 01:54 م
 

الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن

ا
أحمد الصفدي
 
الإثنين، 21-04-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بعد كلمة رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي (التي تمثل الحركة الإسلامية في الأردن)، عاش الملك دائما وأبدا وليخسأ كل خائن.  اضافة اعلان


وطالب الصفدي خلال جلسة ساخنة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالوقوف للتعبير عن الالتفاف حول الوطن والثقة بالأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية.

وكان أوضح في كلمته بافتتاح الجلسة أن الوحدة الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وهي خط أحمر.

 
gnews

أحدث الأخبار

مغع

طب وصحة العطش المستمر-متى يتحول من عرض طبيعي لمشكلة صحية؟

ؤت

أخبار الشركات سامسونج تتصدر مبيعات مكبرات الصوت عالمياً للعام الحادي عشر على التوالي

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

عناصر من قوات الدعم السريع في السودان

عربي ودولي الجيش السوداني: مقتل 33 مدنياً في قصف الدعم السريع للفاشر

قل

منوعات فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

دمشق - سوريا

عربي ودولي الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

قثل

منوعات الصحة المصرية تعلن أسباب إغلاق سلسة "بلبن".. وموعد عودتها



 
 





الأكثر مشاهدة