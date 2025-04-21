الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بعد كلمة رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي (التي تمثل الحركة الإسلامية في الأردن)، عاش الملك دائما وأبدا وليخسأ كل خائن. اضافة اعلان





وطالب الصفدي خلال جلسة ساخنة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالوقوف للتعبير عن الالتفاف حول الوطن والثقة بالأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية.



وكان أوضح في كلمته بافتتاح الجلسة أن الوحدة الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وهي خط أحمر.