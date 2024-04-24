الصفدي: علاقات أردنية مغربية عنوانها الثقة والتنسيق المستمر

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها.وأكد الصفدي على متانة العلاقات الأردنية المغربية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن البلدين يشكلان نموذجاً متقدماً في شكل العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف بخاصة في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.من جهته أكد السفير المغربي تقدير بلاده للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للمغرب، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.