الصفدي: في ذكرى الوفاء للحسين نستذكر قائدا حكيما ونجدد البيعة لجلالة الملك المفدى

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، إن الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حلت يوم أمس الثلاثاء، ونستذكر معها، باني نهضة الأردن، أغلى الرجال، الملك الشجاع، صاحب الحكمة والمواقف القومية التي لا تنسى.وأضاف الصفدي: في ذكرى الوفاء للحسين، نجدد البيعة لجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين، مفاخرين بإنجازاته وحكمته، حيث سار على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم الغر الميامين في استكمال مسيرة التحديث والتنمية والتطوير.ودعا الصفدي النواب والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه.