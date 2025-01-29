الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه

ورفع وزير المالية يده لطلب الرد ليرد عليه الصفدي بقوله: "نزل ايدك" واتبعها بعبارة : اللي ما بحترمنا ما بنحترمه.
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