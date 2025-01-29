 
الأربعاء 2025-01-29 02:14 م
 

الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه

ا
وزير المالية
الأربعاء، 29-01-2025 12:55 م
الوكيل الإخباري- رفض رئيس مجلس النواب احمد الصفدي طلب وزير المالية عبدالحكيم الشبلي التعليق على حديث الصفدي حول مدير بوزارة المالية يقوم بابتزاز النواب .اضافة اعلان


ورفع وزير المالية يده لطلب الرد ليرد عليه الصفدي بقوله: "نزل ايدك" واتبعها بعبارة : اللي ما بحترمنا ما بنحترمه.
 
gnews

أحدث الأخبار

5

فن ومشاهير شاروخان يكشف تفاصيل فيلمه القادم خلال ظهوره في القرية العالمية بدبي

ميس شموط .. مبارك التخرج

مناسبات ميس شموط .. مبارك التخرج

اربد

أخبار محلية ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"

جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة

فلسطين "الفاو": الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75 % من الزراعة ومياه الري

بر

فن ومشاهير تعرف على أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان 2025 والأجور المتوقعة

علم لبنان

عربي ودولي 7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

غا

فن ومشاهير محمد رمضان يسأل Chat GPT عن نمبر 1 والإجابة صادمة! فيديو



 




الأكثر مشاهدة