الصفدي لوزير المالية: نزل إيدك .. اللي ما بحترمنا ما بنحترمه

12:55 م

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الوكيل الإخباري- رفض رئيس مجلس النواب احمد الصفدي طلب وزير المالية عبدالحكيم الشبلي التعليق على حديث الصفدي حول مدير بوزارة المالية يقوم بابتزاز النواب . اضافة اعلان





ورفع وزير المالية يده لطلب الرد ليرد عليه الصفدي بقوله: "نزل ايدك" واتبعها بعبارة : اللي ما بحترمنا ما بنحترمه.