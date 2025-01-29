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الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه - فيديو

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أحمد الصفدي
الأربعاء، 29-01-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن أحد المدراء في وزارة المالية ابتز نوابا في المجلس.

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وأضاف الصفدي أن هذه الحادثة "عمرها ما صارت"، لافتا إلى محاولته الاتصال مع وزير المالية بيد أنه لم يجب على اتصالاته ولم يعد للاتصال به.

 

وانتقد وزير المالية بقوله: "للأسف وزير لا يمون على مدير عنده. ما ظل حكي".

 

وأوضح الصفدي أن مجلس النواب يحترم ويقدر الوزراء والمجلس يشهد لرئيس الوزراء جعفر حسان بأنه جاء ليعمل.

 

 

 
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