الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه - فيديو

وأوضح الصفدي أن مجلس النواب يحترم ويقدر الوزراء والمجلس يشهد لرئيس الوزراء جعفر حسان بأنه جاء ليعمل.
الصفدي: مدير بوزارة المالية يبتز النواب.. والوزير لا يمون عليه#الأردن #مجلس_النواب #الصفدي #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/5R38eQjYkb— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 29, 2025
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