الصفدي: ملتزمون بدعم الصحف الورقية والمسار المهني للتلفزيون وبترا

الوكيل الإخباري

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- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم اليوم الأحد مجلس نقابة الصحفيين حيث التقى بنقيب الصحفيين راكان السعايدة بحضور أعضاء مجلس النقابة.وأكد كل من الصفدي والسعايدة أن مجلس النواب والجسم الصحفي شركاء في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مشددين على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته الوطنية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة من أخطار جراء العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال.وأكد الصفدي خلال اللقاء احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشددا أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أنه سيتابع ملف المسار المهني لموظفي التلفزيون ووكالة الأنباء بترا، والمقر من الحكومة والمجمد منذ جائحة كورونا.وقال الصفدي ان المجلس حريص على دعم الصحف الورقية، وسيبقى ملتزما بالتعاون مع نقابة الصحفيين حيال مختلف القضايا التي تعنى بالجسم الصحفي.من جهته أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة والنائب الثاني يحيى عبيدات ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات ومياده شريم، وأعضاء مجلس النقابة، نائب النقيب جمال شتيوي، وموفق كمال وزين الدين خليل وخالد القضاة وعلي فريحات وأمجد السنيد وجميل البرماوي وسامي الحربي.