الصفدي من بغداد: الأردن سيبقى سندا للعراق في مواجهة الإرهاب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، من بغداد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى مع العراق عونا وسندا للقضاء على الإرهاب.

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وقال الصفدي، في كلمة له في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، "على النحو الذي خرج به البيان الختامي لمؤتمر بغداد الثاني الذي عقد بالأردن مؤخرا، نؤكد أهمية بناء التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي".



وتابع "من المهم في نتائج القمم الذهاب لغاية التكامل الاقتصادي، وتعزيز الأخوة والصداقة بين شعوب المنطقة وإرساء روح المحبة والتسامح".



وشدد الصفدي على ضرورة ترجمة العلاقة الأخوية بين الأردن والعراق إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبين الشقيقين.



وقال إن العراق سينهض ويبقى السند والعون للأمة، فهو المجد والتاريخ والحضارة.