الصفدي: نحترم وزير المالية ولكن لا نسمح بالتطاول على كرامة النواب

الوكيل الإخباري- علق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على الخلاف مع وزير المالية وما حدث خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، مؤكدا أن المجلس لا يسمح بالتطاول أو المساس بكرامة أي نائب فيه.

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وقال الصفدي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن المجلس يكن كل الاحترام لوزير المالي على الصعيدين الشخصي والمهني ولا يمكن للمجلس أن يسيء له أو لأي من الوزراء في الحكومة.

وأضاف أن مجلس النواب والحكومة في مركب واحد يعملان لتحقيق الأهداف الوطنية فإن اختلفنا في الأدوار فلا يختلفا في الأهداف، وقد رسم الدستور والنظام الداخلي حدود العلاقة بين السلطتين والقائمة على مبدأ التوازن والتكامل والاحترام المتبادل بينهما.

وأشار الصفدي إلى أنه إذا لجأ المواطن للنائب في مظلمة وقام بالتواصل مع المسؤول المعني فإن واجب المسؤول تحقيق مصالحه في اطار القانون.

وشدد على أن مجلس النواب لن يسمح بأن يعتدي مواطن على حق الآخرين ولن يكون المجلس إلا في صف الحق وتعزيز سيادة القانون.