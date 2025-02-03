الصفدي: نحترم وزير المالية ولكن لا نسمح بالتطاول على كرامة النواب

وأشار الصفدي إلى أنه إذا لجأ المواطن للنائب في مظلمة وقام بالتواصل مع المسؤول المعني فإن واجب المسؤول تحقيق مصالحه في اطار القانون.
وشدد على أن مجلس النواب لن يسمح بأن يعتدي مواطن على حق الآخرين ولن يكون المجلس إلا في صف الحق وتعزيز سيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مبنى نقابة المحامين الجديد يرفع جلسة النواب
-
مجلس النواب يشكر الاتحاد الأوروبي على دعم الأردن
-
النائب خميس عطية يوجه سؤالاً لوزير المياه
-
الصفدي: المرأة الأردنية برهنت مقدرة عالية في إدارة الشأن العام
-
الصفدي يرعى احتفال بلدية الزرقاء بعيد ميلاد الملك
-
رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي
-
مجلس النواب يقر معدلي "البناء الوطني" و"المكاتب العقارية"