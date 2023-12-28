الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

الاحتلال يقر بعدد خسائره خلال 24 ساعة ومنذ الـ 7 من اكتوبر

17 شهيدا منهم 5 أطفال في خان يونس منذ الصباح

زلزال جديد يضرب تركيا

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

عاجل

الاحتلال يعترف بإصابة 49 عسكريا خلال 24 ساعة

الخميس، 28-12-2023 01:11 م

الصفدي: نرفض كل محاولات تهجير أهل غزة وفصلها عن الضفة

WhatsApp Image 2023-12-28 at 1.08.27 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الأشقاء بإقامة دولتهم المستقلة وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم بأمن واستقرار.اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء خلال مشاركته في أعمال جلسة البرلمان العربي في جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث حل متحدثاً رئيسياً فيها وقد حملت عنوان (نصرة فلسطين وغزة)، وذلك بحضور نائب رئيس البرلمان العربي النائب خليل عطية، والنائب علي الخلايلة والعين إحسان بركات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح. 

وأضاف الصفدي إن الأردن بقي بقيادته وجيشه وشعبه وبرلمانه وحكومته، ومختلف مؤسساته في خندق الدفاع عن غزة، حاملين لواء الدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني رغم تعاظم التحديات وتزايد الضغوطات، حيث يواجه الأردن على جبهته الشمالية والشرقية حرباً مع عصابات وميليشيات تهريب السلاح والمخدرات، والتي تسيرها قوى إقليمية أقل ما يقال بحقها أنها تخدم المشروع الصهيوني، حين تبيح استهداف الأردن وهو على جبهة الدفاع عن فلسطين.

وأشار الصفدي إلى أن جلالة الملك ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، كان يتحدث بصوت الحق، ويقدم للعالم سردية حقيقية أسهمت في التأثير بالرأي العام الدولي، والذي كان منساقاً وراء رواية المحتل الكاذبة، مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين مهمة في جلاء الصورة للعالم، بعد أن كان الجاني يصور نفسه على أنه الضحية، فيما كان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله يشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثانٍ لقطاع غزة، وتقوم أيضاً سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله مع صقور سلاح الجو الملكي الأردني بعمليات إنزال جوي محملةً بالإغاثات العاجلة للأشقاء، ليكون الأردن على عهده مع أمته ثابت الموقف، ويسطر نشامى المستشفى الميداني في جيشنا العربي أروع صور الفداء، باستمرارهم على تقديم الخدمة والرعاية رغم القصف والدمار.

وأكد الصفدي أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها أمر مرفوض، ولذلك علينا اليوم واجب الموقف الموحد برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وحماية وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، فلا مجال للفصل اليوم بين ما يجري في غزة، وما يُحاك للضفة الغربية إذا استحكم الاحتلال منفذاً مخططاته اليمينية المتطرفة، مشدداً على أن غزة علمت العالم أجمع، أن صفحات البطولة لا تطوى، وأن الأرض تحارب مع أهلها، وأن هوية الفلسطيني ستبقى عنواناً للفداء والصبر والبطولة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33333

تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

نواب 2

مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

1703681574391

زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

WhatsApp Image 2023-12-27 at 2.49.54 PM

البرنامج النيابية تناقش "مُعدل المعلومات" وأمور الكتلة

476321_6_1687034933

التربية النيابية تطالب بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين

أخبار متعلقة
1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

FhciNeWXEAQ5y9B

الصفدي يدعو البرلمان الأوروبي لدعم جهود الملك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

0L5A6224

النواب يشيدون بدور الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قطاع غزة

WhatsApp Image 2023-12-03 at 2.49.06 PM

الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة