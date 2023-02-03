الصفدي : نقاشات الموازنة في 12 من الشهر الجاري

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن 90 % من المواطنين لا يثقون بمجلس النواب .



وعزا الصفدي ذلك خلال لقاء متلفز ، الى ضعف ترجمة الحكومات ومجالس النواب للأوراق الملكية النقاشية .



وأضاف أن مقرر اللجنة المالية النيابية سيتلو قرار اللجنة حول مشروع قانون الموازنة الأربعاء المقبل تحت القبة ، وستتم مناقشة المشروع اعتبارا من الأحد الذي يليه أي في 12-2-2023



وقال أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أصبحت تشكل عبئا على عملية السلام.

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