الصفدي : نقاشات الموازنة في 12 من الشهر الجاري

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن 90 % من المواطنين لا يثقون بمجلس النواب .
وعزا الصفدي ذلك خلال لقاء متلفز ، الى ضعف ترجمة الحكومات ومجالس النواب للأوراق الملكية النقاشية .
وأضاف أن مقرر اللجنة المالية النيابية سيتلو قرار اللجنة حول مشروع قانون الموازنة الأربعاء المقبل تحت القبة ، وستتم مناقشة المشروع اعتبارا من الأحد الذي يليه أي في 12-2-2023
وقال أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أصبحت تشكل عبئا على عملية السلام.
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