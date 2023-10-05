الصفدي والسفيرة الأميركية يؤكدان أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الخميس، خلال استقباله السفيرة الأميركية يائل لمبرت، بمناسبة استلام مهامها سفيرة لبلادها لدى المملكة، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، سيما العلاقات البرلمانية.

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وأكد الصفدي، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدمًا بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وقال، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تحديث منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، حيث دخلنا المئوية الثانية للدولة الأردنية بمشروع وطني شامل غايته تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعماد ذلك تمكين للشباب والمرأة.



من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية عن تقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس.



كما أكدت حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون المشترك، مشيدة بالجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين.