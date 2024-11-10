الصفدي والعرموطي.. ترقب برلماني لانتخابات رئيس مجلس النواب

وبحسب مصادر نيابية فإن المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب انحصرت بين رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي والنائب المخضرم صالح العرموطي والذي يعول كثيرا على خبرته في العمل البرلماني للظفر بمقعد الرئيس.
ولم يتضح بعد إذا ما كان سيعلن نائب ثالث ترشحه لانتخابات رئيس مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأفادت ذات المصادر أن انتخابات نواب ومساعدي رئيس مجلس النواب سيتم حسمها وفق توافقات بين جنبات المجلس ستصل إليها الكتل البرلمانية لضمان تمثيلها في المكتب الدائم.
وفور الانتهاء من انتخابات رئاسة مجلس النواب وتشكيل اللجان النيابية سيتفرغ النواب لعدد من الملفات الهامة أبرزها الرد على خطاب العرش والاستماع لخطاب الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان، فيما سيكون أبرز استحقاق دستوري بين يدي النواب هو مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، إلى جانب العديد من مشاريع القوانين التي هي بحوزة المجلس.
وكانت صدرت إرادة ملكية سامية، أيلول الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 2024/11/18، كما صدرت إرادة ملكية ثانية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 2024/11/18.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان: لا تنمية بوجود دول تعتاش على الحروب
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تعلن عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية.. ويؤكدون دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية