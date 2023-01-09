الصفدي ورؤساء الكتل في زيارة رسمية لبغداد بدعوة من رئيس البرلمان العراقي

الوكيل الإخباري

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- يجري رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال زيارة رسمية إلى العراق تبدأ يوم غد الثلاثاء بدعوة من الحلبوسي.ويرافق الصفدي في زيارته رؤساء الكتل النيابية، حيث من المفترض أن يجري الوفد البرلماني لقاءات مشتركة مع مختلف الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني المشترك وتذليل أي عقبات تشريعية أمام مشاريع التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.وفي تصريح صادر عن مجلس النواب فإن الزيارة تهدف إلى البناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافه الأردن الشهر الماضي بمشاركة إقليمية ودولية، والذي خلص إلى التأكيد على أن أمن واستقرار العراق يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.ووفق تصريح المجلس فإن الوفد البرلماني الأردني سيبحث مع رؤساء الكتل البرلمانية آفاق تدعيم مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادي الأردني المصري العراقي، وكذلك تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الأردنية العراقية المشتركة والعمل على اتخاذ خطوات لتحفيز الاستثمار المتبادل.