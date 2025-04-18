الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بنظيره التركي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة التركي في إسطنبول وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين والداعية لوقف حرب الإبادة على غزة. اضافة اعلان





وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مستمر بواجب الدعم والإسناد لعدالة الحق الفلسطيني وبذل كل الجهود الرامية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، والدفاع عن هوية القدس وحمايتها عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.



وشدد الصفدي على أهمية التعاون والتنسيق الأردني التركي والذي تجلى خلال لقاءات دول جوار سوريا بمشاركة مسؤولين من كلا البلدين الشقيقين، داعيا إلى مواصلة التعاون البرلماني بما يخدم البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.



من جهته قال رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش إن بلاده تدعم وتؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين أمامه مسؤولية كبيرة في الضغط مع البرلمانات الدولية من أجل وقف حرب الإبادة على غزة.



وأكد كورتولموش أهمية الدور الأردني والتركي في مساندة القضية الفلسطينية حتى ينال الأشقاء حقوقهم العادلة، مثلما أكد على أهمية التنسيق المشترك لدول جوار سوريا.



وحضر اللقاء السفير الأردني في تركيا حازم الخطيب، وخلوصي أكار وزير الدفاع السابق ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية التركية مصطفى أرسلان، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري ومستشار رئيس مجلس النواب حمزة العكايلة.