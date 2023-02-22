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الصفدي ورئيس مجلس الشيوخ الكندي يؤكدان أهمية الوصاية الهاشمية في القدس

الأربعاء، 22-02-2023 06:01 م

الصفدي ورئيس مجلس الشيوخ الكندي يؤكدان أهمية الوصاية الهاشمية في القدس

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 الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج فيوري، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بخاصة التعاون البرلماني المشترك
.
وقال الصفدي، خلال اللقاء، الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعدا الرئيس النائب ذياب المساعيد والنائب الدكتور وائل رزوق، إن العلاقات الأردنية الكندية متجذرة وراسخة فالبلدان تربطهما مواقف مشتركة، وهنالك حرص متبادل على إدامة التنسيق والتعاون المشترك، إذ زار جلالة الملك عبدالله الثاني كندا قبل أقل من شهر؛ وهي الزيارة السادسة لجلالة الملك لكندا منذ توليه العرش عام 1999، وهو ما يعكس مدى متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
 
من جهته، أكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وكندا، قائلاً: إن جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى عدة زيارات إلى كندا وكان يلتقي خلالها المسؤولين ويؤكد على ضرورة التعاون في مختلف المجالات، خصوصا نشر السلام ومكافحة الإرهاب، وتوسعة التبادل التجاري، الأمر الذي ساعد في تمتين العلاقات بشكل كبير.

وأضاف أن الكنديين يؤكدون ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

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