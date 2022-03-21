الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

الإثنين، 21-03-2022 04:53 م

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

add0f0e4-a1fd-476e-b688-4fd36a7529c4


الوكيل الاخباري - قام النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس وأعضاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات، اليوم الاثنين، بزيارة إلى دار الضيافة للمسنين، التابعة لجمعية الاسرّة البيضاء، وذلك بهدف تكريم الأمهات بمناسبة عيد الأم. 

اضافة اعلان

وتجول الصفدي ورئيس وأعضاء الملتقى في الدار، بغية الاطمئنان على أحوال المقيمين فيها، وتفقد واقع الخدمات المقدمة لهم.  


وقال الصفدي إنه يقع على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق مستوى معيشة أفضل لأبناء الوطن، فيما قدم التهاني للمقيمات بدار الضيافة بمناسبة عيد الام وذكرى معركة الكرامة الخالدة.

رئيسة الملتقى النائب الدكتورة صفاء المومني أكدت ان للمسنين مكانة كبيرة تحتم على الجميع بالمسؤولية وتعزيزها قولا وفعلا، لافتة الى العطاء الذي قدموه للوطن خلال حياتهم.


وأعربت المومني وأعضاء الملتقى عن اعتزازهم بهم، مشيرين إلى الخدمات التي تقدمها الدار والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها.


واستمع الصفدي ورئيس وأعضاء الملتقى إلى شرح موجز من مديرة الدار منى حدادين، حول الدار التي تستضيف عدد من الرجال والنساء، مشيرة الى ان الدار تستثمر إمكاناتها لتقدم الخدمات الإيوائية بما تشتمل عليه من رعاية غذائية وصحية.


يذكر ان دار الضيافة للمسنين تأسست العام 1979، إيذانا بانطلاق المسيرة المباركة في خدمة قطاع المسنين المحتاجين للرعاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
acb6b06b-3d59-42c5-ae72-d24d490ada0e

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

0L5A0427

النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.29.37 PM

الأسرة النيابية: الأم الأردنية ضحت وعانت لأجل أبنائها

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.02.57 PM

الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

M63A9908

اجتماعات نيابية حافلة بمشاريع القوانين والقضايا الاثنين

0L5A0017

النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب المعاد من الأعيان

أخبار متعلقة
M63A9908

مجلس النواب يناقش 7 اسئلة نيابية للحكومة

0L5A0017

القانونية النيابية تنظر بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للنواب

094540

النواب يطلب تفسير المادة 91 من الدستور

0L5A0245

جدل تحت القبة حول سفر النواب.. والدغمي يوضح

5b082853-2c01-40f5-9728-19e493d3f80f

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

250995_24_1645292844

الدغمي من مصر: استهدفونا إعلامياً عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" بسبب مواقفنا تجاه فلسطين