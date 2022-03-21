الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الوكيل الاخباري - قام النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس وأعضاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات، اليوم الاثنين، بزيارة إلى دار الضيافة للمسنين، التابعة لجمعية الاسرّة البيضاء، وذلك بهدف تكريم الأمهات بمناسبة عيد الأم.

اضافة اعلان



وتجول الصفدي ورئيس وأعضاء الملتقى في الدار، بغية الاطمئنان على أحوال المقيمين فيها، وتفقد واقع الخدمات المقدمة لهم.



وقال الصفدي إنه يقع على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق مستوى معيشة أفضل لأبناء الوطن، فيما قدم التهاني للمقيمات بدار الضيافة بمناسبة عيد الام وذكرى معركة الكرامة الخالدة.



رئيسة الملتقى النائب الدكتورة صفاء المومني أكدت ان للمسنين مكانة كبيرة تحتم على الجميع بالمسؤولية وتعزيزها قولا وفعلا، لافتة الى العطاء الذي قدموه للوطن خلال حياتهم.



وأعربت المومني وأعضاء الملتقى عن اعتزازهم بهم، مشيرين إلى الخدمات التي تقدمها الدار والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها.



واستمع الصفدي ورئيس وأعضاء الملتقى إلى شرح موجز من مديرة الدار منى حدادين، حول الدار التي تستضيف عدد من الرجال والنساء، مشيرة الى ان الدار تستثمر إمكاناتها لتقدم الخدمات الإيوائية بما تشتمل عليه من رعاية غذائية وصحية.



يذكر ان دار الضيافة للمسنين تأسست العام 1979، إيذانا بانطلاق المسيرة المباركة في خدمة قطاع المسنين المحتاجين للرعاية.