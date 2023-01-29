الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الأمير هاشم

الضمان تصرف مستحقات 153 مصرياً غادروا الأردن - اسماء

اصابة سائق اثر حادث سير في عمان

الشبول: تمكين الناطقين الإعلاميين من أهم أولويات عمل وزارة الاتصال الحكومي

برنامج تدريبي عن "التدريب الأفضل للغذاء الأكثر أمانًا"

حملة تفتيشية صحية على أسواق بلدية طبقة فحل

الإنتهاء من أعمال مشروع طريق أبو بنا في الطفيلة

التربية تكشف عن اجراءات بشأن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

الحكومة : أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا قليلة

الحكومة: سيتم تخفيض رسوم اشتراك منتسبي الأجهزة الأمنية بالضمان

الأحد، 29-01-2023 04:38 م

الصفدي وقوجيل: الأردن والجزائر قدما قوافل الشهداء دفاعاً عن فلسطين

1674999121784


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، يتطابقان في المواقف الصلبة والثابتة دفاعاً عن القدس والقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

اضافة اعلان


وأشار الصفدي وقوجيل إلى أن كلا الشعبين قدما قوافل من الشهداء دفاعا عن فلسطين، ومستمران مع شعبها حتى نيل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني.


وشددا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي شكلت خط دفاع رئيسي مع المرابطين الصامدين في القدس، بوجه محاولات تهويد المدينة المقدسة.


وقال الصفدي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الحديث مع قوجيل انصب حول توحيد المواقف البرلمانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الوفد البرلماني الأردني لمس تقديراً كبيراً من مختلف المسؤولين الجزائريين لجلالة الملك والأردن، وعبروا عن تطلعاتهم لمزيد من الاتفاقيات المشتركة خدمة للشعبين الشقيقين.


وقال الصفدي: "نوجه التحية للجزائر الذي قدم مليونا ونصف المليون شهيد حتى نال حريته، والتحية لكل جزائرية أنجبت شهيداً، ولكل جزائري ربّى شهيدا، فهذا الدم الزكي كان ثمنه نيل الحرية، لينعم شعب الجزائر بالاستقلال وبموارده وحقه في أرضه حماية لشعبه ومستقبل أجياله".


بدوره، أكد قوجيل تقدير ومحبة بلاده للأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أن للأردن مواقف لا تُنسى في دعم الشعب الجزائري في أوقات خلت عانت فيها البلاد، وهي مواقف محفورة في الذاكرة وليست بغريبة عن الشعب الأردني الأصيل.


وأكد أهمية مخرجات قمة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والذي استضافته بلاده في تشرين أول الماضي.


وحضر اللقاء السفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، والنواب: عبد الرحمن العوايشة، ورائد رباع، وجعفر الربابعة، وروعة الغرابلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-29 at 1.28.59 PM

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا وأوقيانوسيا تلتقي سفيرة بنغلادش

445756_1_1644999664

الأعيان يوافق على معدّل قانون رسوم تسجيل الأراضي

0L5A0436

مجلس الأعيان يعيد للنواب معدل الأحوال المدنية

0L5A0017

لجنة العمل النيابية تواصل اليوم مناقشة "معدل الضمان الاجتماعي"

w

الصفدي ونائب رئيس الشورى القطري : الوصاية الهاشمية صمام أمان

1202321165051131950202

رئيس اللجنة القانونية : تمديد امر الدفاع اكثر الخيارات منطقية

أخبار متعلقة
0L5A0436

"قانونية الأعيان" تُقر معدل الأحوال المدنية ومعاهدة واتفاقية تسليم مجرمين

WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM

الصفدي يضع ممثلي القطاع الخاص بنتائج زيارته للعراق والفرص المتاحة

1673859015119 (1)

الصفدي يطلع مجلس النواب على نتائج زيارة بغداد

63c280f5525d8

الأردن والعراق يبحثان ملف الربط الكهربائي وأنبوب النفط

1673442328619

الصفدي من بغداد: الأردن سيبقى سندا للعراق في مواجهة الإرهاب

1673176897645

الخلايلة: الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات