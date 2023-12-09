الصفدي ومفوضة حقوق الإنسان الألمانية يؤكدان على ضرورة وقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم السبت، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزا اميتسبيرغ، مؤكداً أهمية وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين من نساء وأطفال وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع.وقال الصفدي، إن الحرب التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية المدنية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يطالب بشكل مستمر وقبل الحرب بضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين.وقال إن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً ان استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.وقال إن الأردن يمر بضائقة اقتصادية نتيجة عدة عوامل أبرزها ملف اللاجئين الذي شكل ضغطا كبيرا على موارد المملكة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته الأخلاقية للدول المستضيفة للاجئين.من جهتها عبرت المفوضة الألمانية لويزا اميتسبيرغ عن عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا، مثمنة جهود الأردن في تقديم وتوفير الدعم للاجئين ورعايتهم.وقالت إن جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد صوت العقل والمنطق والحكمة في سعيه المستمر لأمن المنطقة واستقرارها، لافتة أن الأردن شريك أساسي في المنطقة ويدير ملف رعاية اللاجئين بجهود عظيمة.وأكدت على ضرورة وقف الحرب على غزة والعودة إلى الحل السلمي لينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين،وشددت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وضرورة العمل على فتح معابر آمنه لإدخال المساعدات، وختمت بالتأكيد أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام.