السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة للاحتلال جنوب غزة

القسام تستهدف دبابة وسرايا القدس تقصف حشوداً لجيش الاحتلال

مصر : ضبط راكب حاول تهريب 40 ساعة "رولكس" على رحلة قادمة من الاردن -صور

سقوط صواريخ في الجليل الأعلى

273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

برنامج الغذاء العالمي: السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار

الأردن يستعيد أموال عامة بنحو نصف مليار دينار في قضايا فساد

دول تندد باستخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: ندين إدارة بايدن إفشال قرار وقف العدوان على غزة

صحة غزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة

عاجل

القسام تستهدف دبابة وسرايا القدس تقصف حشوداً لجيش الاحتلال

السبت، 09-12-2023 01:19 م

الصفدي ومفوضة حقوق الإنسان الألمانية يؤكدان على ضرورة وقف الحرب على غزة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 1.11.08 PM


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم السبت، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزا اميتسبيرغ، مؤكداً أهمية وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين من نساء وأطفال وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع. اضافة اعلان


وقال الصفدي، إن الحرب التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية المدنية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يطالب بشكل مستمر وقبل الحرب بضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين. 

وقال إن العالم اليوم يعاني من  الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً ان استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها. 

وقال إن الأردن يمر بضائقة اقتصادية نتيجة عدة عوامل أبرزها ملف اللاجئين الذي شكل ضغطا كبيرا على موارد المملكة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته الأخلاقية للدول المستضيفة للاجئين. 

من جهتها عبرت المفوضة الألمانية لويزا اميتسبيرغ عن عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا، مثمنة جهود الأردن في تقديم وتوفير الدعم للاجئين ورعايتهم. 

وقالت إن جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد صوت العقل والمنطق والحكمة في سعيه المستمر لأمن المنطقة واستقرارها، لافتة أن الأردن شريك أساسي في المنطقة ويدير ملف رعاية اللاجئين بجهود عظيمة. 

وأكدت على ضرورة وقف الحرب على غزة والعودة إلى الحل السلمي لينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين، 

وشددت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وضرورة العمل على فتح معابر آمنه لإدخال المساعدات، وختمت بالتأكيد أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-07 at 3.24.16 PM

التربية النيابية تكرم مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد

1701948594373

"الآثار النيابية" تبحث تحديات وكلاء السياحة والسفر

0L5A6467

فلسطين النيابية: الوصاية الهاشمية تتعرض إلى استهداف غير مسبوق

7202316123136360311324

تطورات جديدة حول إصدار عفو عام في الاردن - وثيقة

WhatsApp Image 2023-12-06 at 3.41.51 PM

"الآثار النيابية" تدعو لاعتماد نهج جديد للترويج للسياحة

WhatsApp Image 2023-12-06 at 3.18.24 PM

"تربية النواب" تبحث خطة عملها للمراحل المقبلة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-03 at 2.49.06 PM

الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

DWDf1KxWkAEAHq6

الملقي: الأردن يقف بحزم ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني

1701006514808

الصفدي: الملك أعاد البوصلة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية