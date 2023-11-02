الصفدي ومكتب دائم النواب يلتقون مجلس مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس يُثمن عاليًا ما أنجزته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوطن مؤكدًّا دعم مجلس النواب للهيئة في حرصها على صون المال العام وأنها محط تقدير واهتمام لدى الجميع.

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وبيّن الصفدي أثناء زيارته والمكتب الدائم لمجلس النّواب وعدد من رؤساء لجانه، اليوم الخميس أن للهيئة أدوارًا مهمة في تحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون الذي يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن يُطبّق على الجميع مما يدفعنا جميعًا لتكثيف الجهود الوطنية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.



وقال إن هذه الزيارة تأتي تقديرًا لدور الهيئة ولتؤكد لكم ولديوان المحاسبة أننا معكم، وتقدّر عاليًا جهودكم خدمةً للوطن معربًا عن أهمية دراسة قانون النزاهة مجددًا وتوفير الدعم المالي للهيئة ولديوان المحاسبة لسد احتياجاتهما من الكوادر المتخصصة وذات الكفاءة العالية .



وتناول رئيس مجلس النواب في حديثه دور ديوان المحاسبة الذي شهد رئيسه د. راضي الحمادين اللقاء، حيث أكد الصفدي أهمية دوره الرقابي في الحفاظ على المال العام مؤكدًا على أن مجلس النواب يدعم الاستقلال المطلق للديوان والهيئة ولدورهما الرقابي .



وأشار الصفدي إلى أن مجلس النّوّاب يولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى وأن أعضاء مجلس النواب حريصون على مناقشة ومتابعة جميع الاستيضاحات والمخالفات التي ترد في تقريره .