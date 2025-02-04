الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

الوكيل الإخباري- عقد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، بمقر المجلس في أبو ظبي.

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وأكد الصفدي وغباش، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد الصفدي، بحضور السفير الأردني في الإمارات نصار الحباشنة، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الإماراتية في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية منها.



وقال، إن موقف البلدين الشقيقين ثابت في ما يخص القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل سلمي وعادل يضمن العيش الآمن للأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.



وأكد أن الأردن بقي على جبهة الحق في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم مختلف أشكال الإغاثة في مواجهة العدوان الغاشم على غزة، مشيرا إلى أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في المحافظة على هوية المدينة المقدسة.



وفيما يخص التعاون المشترك، دعا الصفدي إلى زيادة التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على البلدين، خصوصا بعد التطور الكبير الذي حققته الإمارات في مختلف القطاعات.



وقال، إن ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة يحتم علينا جميعا تنسيق المواقف وزيادة التعاون المشترك لتجاوز هذه الظروف ومواصلة البناء والتقدم الذي تطمح له قيادتا البلدين الشقيقين.



من جهته، قال غباش، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس، إن الأردن قدم الكثير للإمارات منذ بداية تأسيس الدولة، حيث شارك الأردنيون بخبراتهم التعليمية والتقنية في بناء وتطوير الدولة في مختلف المجالات، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وتناغم الموقف السياسي المشترك تجاه القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.



وقال، إن الإمارات تقيم علاقاتها الدبلوماسية بحكمة مع دول العالم بما يخدم مصلحة الشعب الإماراتي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما سهل مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين ودعم مواقفهم عالميا.