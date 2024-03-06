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الأربعاء، 06-03-2024 12:55 م

الصفدي يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات الأردنية الإماراتية

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء برئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي، وذلك في إطار زيارته الرسمية بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

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وأكد الصفدي أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن والإمارات، لافتا إلى العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهما الله ورعاهما. 

وبين أن الأردن يسير وفق رؤية جلالة الملك، ضمن مسيرة تحديث اقتصادي واداري لجميع القطاعات، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تخدم إقامة مشاريع استثمارية.

ولفت الصفدي إلى أن المملكة ترحب بزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الامارات، وبناء شراكات مستمرة ودائمة بين رجال الاعمال والتجار في قطاعي التجارة والصناعة، مشيرا إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة. 

وقال الصفدي إن دولة الإمارات شهدت نهوضا تنموياً واقتصاديا كبيرا مهماً  يجب الاستفادة منه كتجربة رائدة ومهمة.

من جهته، اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي أن العلاقات الأردنية الإماراتية عميقة وأخوية وراسخة على المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين.

ووصف المزروعي، الأردن بالبيئة الاستثمارية المفضلة لدى الكثير من المستثمرين الإماراتيين، لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.

وقال المزروعي إن لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، حرصا كبيرا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة الأردن، مؤكداً أهمية اطلاع المستثمرين الإماراتيين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.

وحضر اللقاء كل من النواب: ميرزا بولاد ودينا البشير وغازي ذنيبات وخير أبو صعيليك وعمر العياصرة.

 




 

 


 

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