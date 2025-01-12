الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان المستشار حمد المطروشي. اضافة اعلان





وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.



وشدد على أهمية تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية لتعزيز مختلف أوجه التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.



من جهته، أكد المطروشي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعرب عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.



وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب دينا البشير ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب أحمد جميل عشا.





